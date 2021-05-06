Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 мая: число заболевших за сутки составило 40 человек

По данным на 6 апреля, за последние сутки в Тамбовской области коронавирус подтвердился у 40 человек. Из них 18 мужчин, 20 женщины и двое детей (мальчик 16 лет, девочка 12 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 79 лет. Прибывших из других регионов нет.

Всего с начала пандемии на Тамбовщине Covid-19 заболели 31805 жителей. В настоящее время на госпитализации находятся 285 человек, из них диагноз «пневмония» у 268 пациентов.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2235 (из них подтвержденных случаев - 1745, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 49023. Выписано из больниц – 19006, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.