В Тамбовской области раскрыли серию гаражных краж

Тамбовские полицейские раскрыли серию гаражных краж, которые в конце прошлого и начале нынешнего годов происходили в городе Уварово. Здесь неизвестные совершали набеги на гаражи и похищали оттуда все ценное. Вещи они прятали в гараже одного из соучастников преступлений, а потом продавали. Сейчас предполагаемых воров удалось задержать. Организатором преступлений считают 33-летнего жителя села Нижний Шибряй Уваровского района. Он привлекал к хищениям своих приятелей.

- Задержанные признали свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к хищениям.