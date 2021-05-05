В Котовске построят 3 километра дорог за 105 миллионов рублей

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано построить 3,1 километра автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск». По информации управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, на эти цели выделено 105 миллионов рублей.

Сейчас улицы поселка активно готовят к укладке будущего асфальта. Произведена вырубка деревьев. Снят растительный слой земли по улицам Школьная, Шоссейная, Цветочная. Установлены временные знаки и разметка.

Следует отметить, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Котовске уже было обустроено несколько улиц в поселке «Солнечный».

- Новый асфальт появился на 3 километрах дорожного полотна и на 5 километрах пешеходных тротуаров, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.