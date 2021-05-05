Тамбовчанин, отсидевший 10 лет за убийство и разбой, пытался расправиться с собственным тестем

В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также целого ряда других, менее серьезных преступлений.

По версии следствия, днем 5 октября прошлого года мужчина, будучи под наркотиками, отправился в дом родителей жены, где находилась и его супруга, чтобы выяснить с ней отношения. Во время ссоры на почве ревности обвиняемый, держа в руках нож и топорик для разделки мяса, стал упрекать супругу в неверности. Услышав крики женщины, ее отец, зная, что зять ранее не раз подвергал дочь избиению, попытался вмешаться в конфликтную ситуацию. В итоге зять нанес ему несколько ударов ножом в голову. Увидев, что 57-летний мужчина потерял сознание, злоумышленник скрылся. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Ранее фигурант неоднократно подвергал 38-летнюю супругу избиению, наносил ей ножевые ранения, угрожал убийством.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ноябре 2019 года фигурант условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где провел свыше 10 лет за совершение разбойного нападения и убийства.