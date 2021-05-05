В Тамбовской области грузовой поезд на переезде протаранил иномарку

Водитель бросил машину на переезде Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Ночью 5 мая в Мичуринском районе на железнодорожном переезде станции Турмасово произошло ЧП. Грузовой поезд, следовавший от станции Ртищево к Кочетовке, протаранил автомобиль Henday IX35, который кто-то бросил на переезде. В момент столкновения с локомотивом людей в машине не было, никто не пострадал. В результате ЧП, движение поезда, который, к счастью не перевозил опасных легковоспламеняющихся грузов, задержалось на 1,5 часа. Спустя несколько часов движение на участке железной дороги восстановили.

- Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 40 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.