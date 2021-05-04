В Тамбове прошли рейды по соблюдению масочного режима

В Тамбове продолжаются проверки соблюдения масочного режима. 4 мая в городе прошел профилактический рейд по предприятиям торговли. По его итогам выписано одно предписание, а сотрудники торговых центров ещё раз предупреждены о необходимости иметь разметку социальной дистанции, чаще обрабатывать поверхности и не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты.

Одновременно были проверены 42 автобуса, выявлено 3 нарушения среди водителей. Перевозчикам выписано предостережения.

- Рейды пройдут также 6 и 8 мая, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.