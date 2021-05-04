Тамбовчанам в праздники продолжают делать прививки от коронавируса

Лечебные учреждения Тамбовской области приглашают всех желающих на вакцинацию против коронавируса. Сделать прививку можно в любой день недели, включая выходные и праздники, в том числе 1 и 9 мая.

В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

- В настоящее время мы располагаем достаточным количеством вакцины, - пояснили заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева. - Медицинские организации и прививочные кабинеты работают в ежедневном режиме, включая праздничные и выходные дни. Работа организована в две смены, есть возможность пригласить на дом мобильную бригаду для вакцинации пациентов, которым сложно дойти до медицинской организации. Есть возможность предварительно записаться, чтобы не стоять в очереди и не тратить на это время. Создано 76 мобильных бригад для вакцинации в организованных коллективах.