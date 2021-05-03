Мичуринский дом-музей отпразднует 80-летие

Дом-музей И.В. Мичурина приглашает всех жителей и гостей города Мичуринска на праздник, посвященный 80-летию со дня основания музея, который состоится 15 мая в 11 часов.

В течение дня посетители смогут прогуляться по цветущему саду, обнять знаменитый дуб И.В. Мичурина - дерево невероятной энергии, приобрести новые сорта плодовых и декоративных культур и получить профессиональные консультации по их выращиванию, познакомиться с работами мичуринских художников и приобрести их. Для гостей праздника подготовлены уникальная выставка из фондов музея, яркие концертные номера творческих коллективов города, развлекательная программа для маленьких гостей, мастер-классы от профессиональных садоводов, выставка работ учащихся детских школ искусств города.

В этот день руководитель музея Людмила Волокитина поделится легендами музея, секретами приготовления любимых блюд И.В. Мичурина, которыми к тому же угостят всех желающих. Программа праздника обещает много приятных сюрпризов.

- Вход на мероприятие свободный, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.