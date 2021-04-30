В Тамбове к храмам и монастырям на Пасху подадут автобусы

По информации пресс-службы администрации города, в Тамбове на Пасху 2 мая движение общественного транспорта будет организовано по особому графику.

Муниципальному предприятию «Тамбовгортранс» поручено выделить к 1.00 2 мая 16 автобусов, которые подадут к тамбовским храмам и монастырям:

1) остановка «Дом-музей Чичерина»:

нечетная сторона: - маршрут №1 - следует на ул. Агапкина, затем на ул.Чичерина (через остановку «Парк Победы»); - маршрут № 8 — следует через Центральный рынок на ул. Чичерина; - маршрут №13к – следует на «ТЭЦ»; четная сторона: - маршрут №55 – следует на МЖК через «Динамо»;

2) остановка «Парк культуры» - маршрут №1;

3) остановка «Ул. Володарского» по ул. Московской в сторону железнодорожного вокзала: - маршрут №8 – следует на «Ул. Чичерина» через железнодорожный вокзал; - маршрут №1;

4) остановка «Храм Российских новомучеников» - маршрут №31 (на ул. Чичерина).

Также автобусы будут поданы:

1) Соборная площадь (по ул. Ст. Разина): - маршрут №8 – следует на «Ул. Чичерина» через Студенецкую набережную; - маршрут №11-Т (31) – следует на «Авиаремзавод», затем следует на Мостострой; - маршрут №17 – следует до с.П. -Пригородное через железнодорожный вокзал; - маршрут №18 - следует на ул. Агапкина; - маршрут №23 - следует через «Динамо», МЖК до с. Бокино - маршрут № 20 - следует через ул. Базарная;

2) Храм Святой Троицы (ул. К. Маркса): - 1 автобус следует по улицам Рылеева, Магистральная, Мичуринская- Советская; - 1 автобус следует по улицам Рылеева, Чичерина, Мичуринская, мкр.Северный;

2) Христорождественский храм (ул. Красная): - будут поданы два автобуса, которые доставят прихожан по месту проживания.