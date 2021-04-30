В Тамбове 1 и 2 мая ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации города, 1 и 2 мая в Тамбове вводится ряд ограничений дорожного движения. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Святой Пасхи.

В воскресенье, 2 мая, с 4.00 до 16.00 будет ограничено, а при возникновении заторовых ситуаций прекращено движение автотранспорта, кроме общественного и транспорта спецслужб, по улице Бастионной от остановочного пункта «Завод «Октябрь» в направлении Полынковского кладбища.

Также вводится запрет на остановку и стоянку транспорта: – по четной стороне улицы Степана Разина, на участке от дома 8 до переулка Степана Разина, с 19.00 1 мая до 2.00 2 мая;

– вдоль ограды с фасадной стороны Храма новомучеников и исповедников российских по улице Бастионной с 19.00 1 мая до 16.00 2 мая.

Остановка и стоянка транспорта (кроме общественного транспорта и транспорта специальных служб) будут запрещены еще и с 3.00 до 16.00 2 мая:

– на разворотном кольце по улице Бастионной (в районе Полынковского кладбища), а также от разворотного кольца до первого поворота на кладбище по четной стороне улицы Бастионной;

– по улице Магистральной, на участке от путепровода до дома 67 по улице Бастионной.

При необходимости будет перекрыта улица Степана Разина, на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе, с 19.00 1 мая до 2.00 2 мая.