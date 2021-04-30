Тамбовчане смогут увидеть онлайн-трансляцию Пасхального богослужения

Трансляция будет вестись из Спасо-Преображенского кафедрального собора Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Православные верующие 2 мая отметят главный праздник церковного года – Пасху. В этот день для тамбовчан организуют прямую трансляцию Пасхального богослужения, которая будет вестись из Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

- Телевезионная и интернет-трансляции начнется 2 мая в 23:00. Праздничное ночное богослужение, как правило, длится около 4 часов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Трансляция Пасхального богослужения будет доступна в эфире телевидения «Новый век» (21 кнопка) и в мобильном приложении по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.nat.novvek.