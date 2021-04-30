В Тамбове увеличат число рейсов до Чистых прудов

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 3 мая в Тамбове увеличат количество ежедневных рейсов по маршруту №108 «Магистральная – Чистые пруды».

Отправление от остановочных пунктов:

- «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00;

- «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40.

Пассажирам напоминают о том, что при проезде в общественном транспорте необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.