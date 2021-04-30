В Тамбове полиция ищет мужчину, укравшего велосипед возле института им. Рахманинова

Если вы узнали этого человека, просьба обратиться в полицию Фото: УМВД по Тамбовской области

Отдел полиции №1 УМВД России по г.Тамбову просит жителей областного центра оказать содействие в установлении личности мужчины, который 9 апреля этого года около 16 часов дня похитил велосипед «Аспект» черного цвета с оранжевыми ручками и оранжевыми ободами.

Велосипед был оставлен владельцем не пристегнутым возле института имени С.В. Рахманинова, расположенного на улице Интернациональной, 31. Затем похищенный двухколесный транспорт был обнаружено и изъят у другого человека, который приобрел его.

- Если вы узнали данного человека, либо имеете какую-либо информацию о его местонахождении и можете помочь сотрудникам полиции в розыске, просьба обратиться в отдел полиции №1 УМВД России по г. Тамбову: оперуполномоченный Вадим Гурник 8-953-724-98-25, дежурная часть 79-19-00 (круглосуточно), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.