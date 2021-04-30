«Удаленка» на даче: безлимитный интернет в подарок получат жители Тамбовской области

Фото: пресс-служба Билайн

«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от оператора для тех, кто предпочитает отдыхать или работать на свежем воздухе. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.*

В регионах России Билайн развивает сеть 4G, обеспечивающую мобильный интернет. По данным оператора, доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек, там сеть 4G Билайн появилась в 2020 году впервые.

*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.