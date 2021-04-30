1 мая в городском парке культуры Тамбова состоится открытие сезона

1 мая в Тамбове начнет свою работу городской парк культуры и отдыха.. Вместе с аттракционами и заведениями общепита в излюбленном месте отдыха горожан также стартуют регулярные концерты, мастер-классы, анимационные программы и шоу.

Жителей областного центра ждет трехдневная праздничная программа для детей и взрослых. Развлекательные мероприятия 1 мая начнутся уже в 10.00 с концерта детских творческих коллективов. Затем в 12.00 стартуют мастер-классы по оригами, рукоделию, лепке и рисунку. В 13.00 всех желающих приглашают принять участие в анимационной программе «Парк чудес», которую в 15.00 сменит мастер-класс по латиноамериканским танцам.

Завершит первый день нового сезона большой праздничный концерт, главным ярким событием которого станет «Шоу мыльных пузырей» в 16.30. Также гостей ждут выступления творческих коллективов города, во время которых по парку будут ходить ходулисты и ростовые куклы.

- Всех посетителей парка просят обязательно соблюдать меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова.