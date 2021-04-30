В Тамбове продавец торговой точки украл 400 литров «незамерзайки»

В марте этого года в полицию поступило сообщение о краже от владельца торговой точки, расположенной на улице Астраханской областного центра. Оттуда украли 400 литров незамерзающей жидкости. Вскоре полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 51-летний мужчина, который работал у предпринимателя продавцом.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенное у него изъяли, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».