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Происшествия30 апреля 2021 13:21

В Тамбове продавец торговой точки украл 400 литров «незамерзайки»

Предприниматель, на которого работал мужчина, обратился в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В марте этого года в полицию поступило сообщение о краже от владельца торговой точки, расположенной на улице Астраханской областного центра. Оттуда украли 400 литров незамерзающей жидкости. Вскоре полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 51-летний мужчина, который работал у предпринимателя продавцом.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенное у него изъяли, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Криминал