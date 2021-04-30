Тамбовчанин погиб после наезда на бетонный столб

Водитель по непонятной причине потерял управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 30 апреля, в 4 часа ночи в селе Донское Тамбовского района на 5 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 27-летний водитель автомобиля «Лифан» по неизвестной причине выскочил на правую по ходу движения обочину и врезался в опору уличного освещения.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.