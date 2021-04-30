Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 апреля 2021 14:03

Тамбовчанин погиб после наезда на бетонный столб

Мужчина находился за рулем иномарки, потерявшей управление
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Водитель по непонятной причине потерял управление

Водитель по непонятной причине потерял управление

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 30 апреля, в 4 часа ночи в селе Донское Тамбовского района на 5 километре автодороги «Тамбов-Шацк». 27-летний водитель автомобиля «Лифан» по неизвестной причине выскочил на правую по ходу движения обочину и врезался в опору уличного освещения.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП