В Тамбове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия

39-летнего пешехода отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские разыскивают водителя, который совершил ДТП и уехал с места происшествия. Авария произошла 29 апреля в 23 часа на улице Пушкарской напротив дома №88 города Тамбова. На 39-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, наехал неустановленный автомобиль. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

- В настоящее время сотрудники полиции установливают личность водителя транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. Госавтоинспекция Тамбовской области обращается к очевидцам данного происшествия и гражданам, имеющих какую-либо информацию (записи автомобильных видеорегистраторов, уличных камер видеонаблюдения и пр.), с просьбой сообщить об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по тел. 53-40-67, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.