На Тамбовщине 1 мая будет запрещена торговля алкоголем

В День Весны и Труда 1 мая на всей территории Тамбовской области будет действовать запрет на розничную торговлю алкоголем. Напомним, ограничения на продажу спиртным в государственные праздники в нашем регионе действуют с 2012 года.

- Так, розничная торговля любым алкоголем, включая пиво, оказалась под запретом с 21 часа до 8 часов утра следующего дня. Кроме того, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября было принято решение о полном запрете розничной торговли алкоголем, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, власти региона напоминают жителям о необходимости соблюдения масочного режима во время майских праздников.