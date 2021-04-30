Коронавирус в Тамбове, новости на 30 апреля: за сутки заболели 52 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 30 апреля, достигло 31533 человека. Из них выздоровели 29043 человека, 471 тамбовчанин умер. За последние сутки болезнь обнаружили у 52 жителей региона. Среди них 14 мужчин и 36 женщин в возрасте от 20 лет до 91 года, а также двое детей: мальчики 10 и 14 лет.

- На госпитализации находятся 325 человек, из них диагноз «пневмония» у 306 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.