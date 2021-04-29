Стела у горсада в Тамбове начала обратный отсчет времени до 9 мая

Арт-объект около парка культуры и отдыха периодически меняет свой внешний вид в зависимости от грядущих важных событий Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стела у городского парка культуры 29 апреля начала обратный отсчет времени и теперь показывает, сколько дней, часов и минут осталось до празднования 76-й годовщины Великой Победы.

- Новое тематическое оформление включает традиционные символы этой важнейшей в истории не только нашей страны, но и всего мира даты, празднуя которую, мы отдаем дань памяти и уважения воинам, одержавшим победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.