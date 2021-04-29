Тамбовчанин, проткнувший металлическим штырем супругов в Уваровском районе, отправится в психушку

В Тамбовской области вынесли приговор 60-летнему жителю Уваровского района, который расправился со пожилой соседской парой. Мужчину обвиняли в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На следствии и суде установили, что около 8 часов вечера 27 июня прошлого года в селе Вольная Вершина Уваровского района пьяный местный житель взял металлический штырь и пошел к дому соседей, с которыми у него на протяжении долгого времени складывались конфликтные взаимоотношения из-за разногласий при определении границ земельного участка. Во дворе мужчина сначала нанес заострённой частью штыря несколько ударов 70-летнему пенсионеру, а затем и его 68-летней супруге, вышедшей из дома на крики супруга о помощи. От полученных ранений пожилые люди скончались на месте происшествия. Вернувшись домой, мужчина рассказал о том, что наделал, родственникам, и стал ожидать приезда сотрудников правоохранительных органов.

- Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.