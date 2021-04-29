В Тамбове из-за подготовки и проведения мероприятий на День Победы перекроют центр города

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в областном центре во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вводится ряд ограничений дорожного движения.

Так, на время проведения репетиций парада Победы с 7.00 до 12.30 будет запрещена остановка, а с 8.30 до 12.30 движение транспортных средств:

- 30 апреля и 4 мая на площади Ленина и по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса;

- 7 мая на площади Ленина, по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Носовской, и по улице Карла Маркса, на участке от улицы Державинской до улицы М. Горького.

Запрет на остановку и стоянку транспорта также вводится с 18.00 8 мая и до окончания мероприятия 9 мая:

- на площади Ленина;

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Носовской до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее;- по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Коммунальной, и в 50-метровой зоне от нее;

- по улице Карла Маркса, на участке от улицы Державинской до улицы М. Горького;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького;

- по улице Сергея Рахманинова;

- по четной стороне улицы Чичканова, на участке от Тулиновского проезда до улицы Монтажников.

Движение транспорта непосредственно 9 мая будет прекращено 8.30 до 13.30:

- по улице Интернациональной, на участке от улицы Носовской до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее;

- по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Коммунальной, и в 50-метровой зоне от нее;

- по улице Карла Маркса, на участке от улицы Державинской до улицы М. Горького;

- по улице Сергея Рахманинова.

С 7.00 и до окончания мероприятия 9 мая вводится запрет на движение транзитных транспортных средств, а также транспортных средств, перевозящих взрывчатые, опасные и ядовитые грузы, на территории города Тамбова.