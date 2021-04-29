В Мичуринске две школьницы пытались украсть одежду из магазина

В дежурную часть полиции города Мичуринска 28 апреля поступило сообщение от администратора магазина, расположенного на улице Советской. Выяснилось, что две неизвестные девушки украли из торгового помещения женскую одежду на пять тысяч рублей. Они попытались пройти с ворованными вещами мимо кассы, но были остановлены сотрудниками магазина.

- Полицейские изъяли у задержанных похищенный товар, также была изъята запись с камер видеонаблюдения с доказательством причастности данных лиц к краже, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Стражи правопорядка установили личность злоумышленниц. Ими оказались две несовершеннолетние жительницы села Борщевка. Сотрудники ПДН поставили школьниц на учет.