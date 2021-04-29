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Общество29 апреля 2021 16:00

В Тамбове стартовала подготовка ко Дню Победы

Город приведут в порядок к 9 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Возле стелы "Звезда Победы" появятся флаги

Возле стелы "Звезда Победы" появятся флаги

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Совсем скоро в Тамбове будут отмечать очередную годовщину Великой Победы и сейчас в городе активно готовятся к этой дате. 29 апреля специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» на Воздвиженском кладбище провели ремонтно-штукатурные работы на поврежденных после зимы цементных плитах — картах братских могил. Также здесь предстоит восстановление и замена тротуарной плитки, которая полопалась после зимних морозов. Будет покрашено около 500 метров стены, отреставрируют плиты у основания постамента.

- Около дворца спорта «Кристалл» устанавливают цементные блоки, на которых будут укреплены флаговые группы, обрамляющие стелу «Звезда Победы», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.