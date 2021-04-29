В Тамбове стартовала подготовка ко Дню Победы

Возле стелы "Звезда Победы" появятся флаги Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Совсем скоро в Тамбове будут отмечать очередную годовщину Великой Победы и сейчас в городе активно готовятся к этой дате. 29 апреля специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» на Воздвиженском кладбище провели ремонтно-штукатурные работы на поврежденных после зимы цементных плитах — картах братских могил. Также здесь предстоит восстановление и замена тротуарной плитки, которая полопалась после зимних морозов. Будет покрашено около 500 метров стены, отреставрируют плиты у основания постамента.

- Около дворца спорта «Кристалл» устанавливают цементные блоки, на которых будут укреплены флаговые группы, обрамляющие стелу «Звезда Победы», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.