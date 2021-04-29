В Тамбовской области перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил собутыльника

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 31 января 2021 года, обвиняемый выпивал в компании знакомых дома у одного из них. Во время пьяных посиделок один из присутствующих мужчин выразился в его адрес нецензурно, что разозлило обвиняемого. Он избил своего обидчика, а затем ушел домой. На следующий день 54-летний потерпевший был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.