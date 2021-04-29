В трех детских садах Тамбова в праздники будут работать дежурные группы

В Тамбове на время праздников в трех детских садах организуют работу дежурных групп для воспитанников всех возрастных категорий.

С 4 по 7 мая они будут действовать в детских садах №10 «Малютка» (ул. Подвойского,10), №62 «Огонек» (бульвар Энтузиастов,2В) и «Жемчужинка» (Тамбов-4,10а). Дети в дежурные группы принимаются по заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии контакта с инфекционными больными.

Вопросы, связанные с работой дежурных групп, можно уточнить по телефонам: 79-13-58 (управление дошкольного образования администрации города Тамбова), 53-76-10 (детский сад №10 «Малютка», заведующий Лобова Оксана Алексеевна), 53-70-30 (детский сад №62 «Огонек», заведующий Малышева Елена Васильевна), 73-55-08 (детский сад «Жемчужинка», заведующий Козадаева Людмила Васильевна).

- Дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая являются выходными и государственными праздниками, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова. - В эти периоды муниципальные дошкольные образовательные учреждения работать не будут.