Полицейские нашли на даче у жителя Тамбовщины незаконно хранимое оружие и патроны

В селе Устье Моршанского района полицейские обнаружили у владельца дачного дома незарегистрированные охотничье двуствольное ружье, пистолет калибра 9 миллиметров и 47 патронов. 34-летний мужчина пояснил, что собирался использовать оружие для охоты.

- Оружие изъято. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. Будет проведена баллистическая экспертиза, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полиция обращает внимание владельцев охотничьих ружей, другого огнестрельного оружия, патронов, а также взрывчатых веществ и боеприпасов на то, что необходимо оформить разрешение в полиции и хранить вышеперечисленные опасные для жизни и здоровья предметы в соответствующем сейфе или металлическом шкафе.

Согласно статье 222 УК РФ незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.