Тамбовчанина осудили за распространение в соцсети интимных фото бывшей жены

В Первомайском районе за распространение порнографических материалов осужден 44-летний местный житель. В июне прошлого года на своей странице в социальной сети он выложил интимные фотографии своей бывшей супруги, снабдив снимки неприличными подписями.

Данные фотографии находились во всеобщем доступе, поэтому каждый желающий мог зайти на страничку и просмотреть их. Жители Первомайского района обратили внимание на эти фото, в том числе и бывшая жена осужденного. Она позвонила мужчине и потребовала срочно удалить снимки. Одновременно потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Как установили полицейские, причиной такого поступка стала ревность и желание отомстить. Осужденный не мог смириться с тем, что супруга развелась с ним и находится в отношениях с другим мужчиной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 262 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». В ходе его расследования мужчина сознался в содеянном.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Первомайского района для рассмотрения по существу. Суд признал обвиняемого виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.