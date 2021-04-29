МФЦ Тамбовской области из-за праздников поменяют режим работы

В Тамбовской области из-за праздничных дней скорректировали график работы центров «Мои документы» в период с 1 по 10 мая.

В частности, 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая считаются праздничными датами. Соответственно, в эти дни прием заявителей осуществляться не будет.

В остальные дни - 4, 5, 6 и 7 мая - многофункциональные центры региона будут работать в режиме «дежурных окон». Будет вестись прием заявителей по предварительной записи.

- Как пояснили в департаменте государственных и муниципальных услуг, документооборота и работы с обращениями граждан аппарата главы администрации Тамбовской области, запись проводится до 1 мая, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.