Из Тамбова в Сочи: мобильный интернет на курорте стал быстрее

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оператор на 44% увеличил покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, за счет новых базовых станций в Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. Кроме того, Билайн расширил полосу LTE и запустил искусственный интеллект для управления оборудованием. Теперь оно подстраивается под запросы абонентов и помогает сделать «бесшовным» переход сигнала от одной базовой станции к другой, что для важно для туристов при перемещении по Большому Сочи.

«Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть для того, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе, в течение курортного сезона», - сообщил директор Сочинского отделения Билайн Максим Романько.