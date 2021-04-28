В Тамбовской области утвердили перечень дорог, которые отремонтируют в 2022 и 2023 годах

В администрации Тамбовской области обсудили перечень дорог, которые намерены отремонтировать в регионе в последующие два года. Соответствующее совещание провел исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

В итоге в перечень на 2022 год вошли следующие объекты:

- ремонт автодороги по ул. Советской (на участке от ул. М. Горького до Комсомольской площади);

- реконструкция автодороги по ул. Чичерина (на участке от ул.Северо-Западной до ул. Рылеева).

- ремонт автодороги «Тамбов – Котовск» – Старчики – Кариан –Строганово – Сампур;

- ремонт автодороги «Каспий» Моисеево–Алабушка–«Тамбов –Пенза»–Рассказово–Уварово–Мучкапский»;

- ремонт автодороги Моисеево–Алабушка–Ивановка.

В перечень на 2023 год:

- ремонт автодороги по ул. Чичканова (на участке от дома №1А до ул. Мичуринской);

- ремонт автодороги по ул. Агапкина (на участке от ул. Мичуринской до ул. Рылеева);

- ремонт автодороги по ул. Свободной (на участке от ул. Мичуринской до ул. Рылеева);

- ремонт автодороги по ул. Чичерина (на участке от ул. Мичуринской до ул. Северо-Западной).

- капитальный ремонт участка автодороги Тамбов–Котовск (от границ г. Тамбова (МЖК) до отремонтированного участка в 2020 году);

- ремонт участка автодороги Тамбов–Пенза–Столовое–Тамбов–Пенза–Бондари–Пичаево–Вернадовка;

- капитальный ремонт участка автодороги Моршанск–Пичаево.

- Также на совещании обсудили перечень утверждённых объектов ремонта на 2021 год, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В конце апреля года начнутся электронные торги, по итогам которых определятся подрядчики. Общая протяжённость ремонта составит 20,2 км.