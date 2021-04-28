Тамбовским ветеранам ко Дню Победы выплатят по 10 тысяч рублей

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы выплату в размере 10 тысяч рублей. Она назначается в соответствии с Указом Президента России от 24.04.2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы». В ОПФР по Тамбовской области напоминают, что выплата положена гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России, а также в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии), являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

В частности, к ним относятся непосредственные участники Великой Отечественной войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях в период Великой Отечественной войны; военнослужащие (в т.ч. уволенные в отставку (запас)), служившие в учреждениях, воинских частях, заведениях, не входящих в состав действующей армии, не менее шести месяцев в период с 22.06.1941 по 03.09.1945; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и другие.

- Выплата назначается беззаявительно вместе с пенсией, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных, и перечисляется теми же организациями, которые ежемесячно доставляют пенсии ветеранам, - сообщает региональное отделение ПФР. – Специально обращаться в ПФР для получения денежных средств не надо.

В Тамбовской области деньги получат больше 250 человек.