29 апреля тамбовчан ждет отключение света

29 апреля жителей части Тамбова ждет отключение электричества. АО «ОРЭС-Тамбов» будет проводить ремонтные работы на своих объектах. По данным компании с 9 до 13 часов электричества не будет в доме 114 по ул. Мичуринской, а с 9 до 16 часов по следующим адресам:

по улице З.Космодемьянской, дом 4;

по улице Рылеева, дома 3-45;

по улице Отдыха, дома 1-12;

по улице Защитной, дома 18-38;

по улице Н. Северной, дома 1-49;

по улице Менделеева, дома 52-56;

по улице Радищева, дома 1-39;

по улице Тургенева, дома 41-88;

по улице К. Маркса, дома 341-387;

по улице Павлова, дома 3-17;

- с 14.00 до 16.30:

по улице Мичуринской, дома 116-128.