Тамбовчанин взял серебряную медаль на чемпионате России по самбо

что Руслан Ильин становится серебряным призером на подобных соревнованиях уже во второй раз

С 23 по 26 апреля в Зеленограде прошел чемпионат России по самбо среди спортсменов с нарушением слуха, участие в котором принял тамбовчанин. Руслан Ильин принес нашему региону серебряную медаль.

- В решающей схватке тамбовчанин сделал ошибку, которая стала для него фатальной. Встреча завершилась со счетом 9:0, и в итоге Руслан не смог подняться на высшую ступень пьедестала почета, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту.

Добавим, что Руслан Ильин становится серебряным призером уже во второй раз, тем самым показывая стабильный результат и уровень подготовки.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области