В Тамбовской области мужчина напал на приятеля с топором

В ходе Мичуринске на улице Октябрьской микрорайона Кочетовка 45-летний местный житель поссорился со своим знакомым. В какой-то момент мичуринец схватил топор и стал угрожать приятелю убийством.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

- Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.