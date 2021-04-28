В Котовске известный боксер Артур Осипов проведет зарядку и мастер-класс

Встретиться и пообщаться со спортсменом, а также поучаствовать в «Зарядке с чемпионом» могут все желающие

В Котовске чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов проведет «Зарядку с чемпионом». 29 апреля боксер организует сразу несколько спортивных мероприятий. Встретиться и пообщаться ним, а также поучаствовать в зарядке, может каждый желающий.

- В 12.10 чемпионская зарядка пройдет в общеобразовательной школе (ул. Набережная,3), в 13.05 зарядка со звездой запланирована в школе №3 (ул. Посконкина, 34). А в 14.15 для юных спортсменов-борцов Артур Осипов проведет мастер-класс в детско-юношеской школе №1 (ул. Колхозная, 1А), - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: prokotovsk.info