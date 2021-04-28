Школьники Тамбовской области с 1 по 10 мая уйдут на каникулы

Школьники и учащиеся сузов Тамбовской области с 1 по 10 мая отправятся на каникулы. В связи с этим корректируются образовательные программы и расписание Всероссийских проверочных работ, которые должны пройти не позднее 21 мая. Проведение итогового сочинения в резервный день перенесено с 5 мая на 12 мая.

Что касается детских садов, то по запросу родителей там могут быть организованы дежурные группы.

- По поводу организации и работы дежурных групп в детских садах и по общим вопросам работы образовательных организаций области в период с 1 по 10 мая, следует обращаться по телефону - 8(4752) 79-23-55, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.