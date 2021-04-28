Две женщины-водителя пострадали в авариях на Тамбовщине

Первая авария произошла на перекрестке К. Маркса и Державинской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Две женщины-водителя пострадали в авариях, которые произошли за прошедшие сутки, 27 апреля, в областном центре и Тамбовском районе. Так, в 11 часов на перекрестке улиц Карла Маркса и Державинской города Тамбова 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выезжавший со второстепенной дороги на главную, поворачивая налево столкнулся с «Инфинити», под управлением 38-летней женщины, которая двигалась по главной дороге прямо. Водителя иномарки доставили в больницу.

27 апреля в 22 часа 16 минут на 11 километре автодороги «Тамбов-Пенза», на территории Тамбовского района, 20-летний водитель автомобиля «БМВ-3201», на перекрестке при совершении поворота налево врезался в движущийся навстречу «ВАЗ-21140», под управлением 36-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «ВАЗ-21140», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Ее доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.