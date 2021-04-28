Как сообщает сайт ER.ru

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Уже в третий раз «Единая Россия» организовывает масштабное тестирование по исторической тематике «Диктант Победы». В этом году к акции смогут присоединиться жители 80 стран мира. Победители акции будут приглашены в Москву на парад Победы.

Об условиях проведения акции рассказал координатор партпроекта «Историческая память», замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн. Чтобы стать участником тестирования, которое пройдет в 14.00 по Москве 29 апреля, необходимо заранее зарегистрироваться на платформе диктантпобеды.рф, пишет “Наш город”.

В этом году организаторы разработали международную версию вопросов. Это связано с большим количеством участников за рубежом. Тестирование составлено на китайском и английском языках и включает в себя вопросы, касающиеся вклада в победу над фашизмом стран-участников антигитлеровской коалиции.

Для написания «Диктанта Победы» в России будет организовано свыше 15,5 тыс. площадок. В их числе арктические метеостанции, легендарные крейсеры «Петр Великий» и «Аврора», а также гора Эльбрус.

В этом году люди, имеющие проблемы со зрением, впервые получат возможность принять участие в «Диктанте Победы». Для этой категории граждан будет создана площадка в одной из ставропольских библиотек. Вопросы составлены с использованием шрифта Брайля.

Свыше 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы» будут оказывать содействие в проведении тестирования в нашей стране и за рубежом, заявила Ольга Амельченкова, возглавляющая движение. Волонтеры окажут помощь в навигации, раздадут бланки заданий, проконсультируют по всем вопросам, касающимся акции.

Победители тестирования станут почетными гостями парада Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2022 года, отметил Хинштейн. Учащиеся выпускных классов смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, если правильно ответят на все вопросы тестирования, рассказал он.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы к 24 июня на платформе диктантпобеды.рф.

Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной думы, член генерального совета «Единой России», участник предварительного голосования, рассказал, что несколько месяцев Тамбовская область готовится к масштабной партиотической акции «Диктант Победы».

"Опыт прошлых двух лет и текущего года показывает, что интерес у жителей региона к ней большой. В каждой тамбовской семье хранится память о ветеране, труженике тыла, которые ценой неимоверных усилий добились Победы в Великой Отечественной войне, мира на земле. И сегодня наш долг, потомков этих людей, помнить об их подвиге и передавать эту память новым поколениям. «Диктант Победы» как раз та акция, которая объединяет людей разных возрастов и профессий в этом важнейшем деле.

В Тамбовской области принять участие в акции можно в каждом городе или районе. Будут работать около 120 площадок, включая закрытые, на них диктант будут писать военнослужащие, Росгвардия. Открытыми площадками станут школы, музеи, библиотеки. Рассчитываем, что участие в акции примут около 4,5 тысячи человек. Кроме того, думаю, многие тамбовчане напишут диктант онлайн. Сам я планирую сделать это в родном городе - в Мичуринске. Призываю всех тамбовчан присоединиться к акции – не просто проверить знания истории, но и почтить тем самым память своих родных", - отметил Матушкин.