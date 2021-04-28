Тамбовчан приглашают на онлайн-семинар по социальным льготам

29 апреля в 11 часов для тамбовчан состоится онлайн-семинар на тему «Навигатор по социальным льготам, пособиям, выплатам». Присоединиться к нему могут все желающие. Предварительная запись участия проводится по телефону: 43-07-70. Ссылки для подключения: https://youtu.be/joNoIBJCDvg, https://zoom.us/j/98551138119?pwd=TEswdC9zQjViRmFsenEvd0dhQmZIZz09. Идентификатор конференции: 985 5113 8119. Код доступа: 646760.

Несмотря на то, что информация о социальных льготах широко тиражируется, большинство людей до сих пор не знают, как их получить и как ими воспользоваться.

- У участников семинара будет уникальная возможность лично пообщаться на эту тему с представителями правозащитных и профильных организаций, оказывающих социальную помощь, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Они расскажут об основных мерах социальной поддержки для многодетных и малообеспеченных семей, а также для граждан, оставшихся без работы.