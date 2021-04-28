Тамбовчанин украл у соседа резиновую лодку

26 апреля в ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о пропаже резиновой лодки, которую 31-летний владелец оставил во дворе у своего дома. Соседей потерпевшего опросили, место кражи осмотрели. По подозрение попал 18-летний местный житель. В беседе с полицейскими парень сознался в краже, которую он совершил еще 23 апреля в 23 часа. Лодка он хранил дома и планировал использовать по назначению. Украденное имущество пришлось вернуть. Раньше молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.