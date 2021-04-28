Коронавирус в Тамбове, новости на 28 апреля: за сутки заболели 54 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 28 апреля, достигло 31428 человек. Из них выздоровели 28903 человека, 467 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 54 жителей региона. Среди них 17 мужчин и 35 женщин в возрасте от 20 лет до 91 года, а также годовалая девочка и 9-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 351 человек, из них диагноз «пневмония» у 331 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.