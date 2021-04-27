Тамбовчанина будут судить за половую связь с 11-летней школьницей

В первом отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, осенью 2020 года обвиняемый познакомился с 11-летней школьницей, с которой стал встречаться и приходить к ней домой. В комнате девочки молодой человек, достоверно зная о ее возрасте, неоднократно вступал с ней в половую связь.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.