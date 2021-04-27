Тамбовчанин обманул более 15 жителей регионов России, предлагая им бесплатные экскурсии и жилье в Ялте

Житель областного центра брал предоплату за не принадлежащее ему жилье и организацию экскурсий и переставал выходить на связь Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистом оказался 32-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления к уголовной ответственности.

Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет объявление о сдаче в аренду жилья в Ялте по низким ценам, а также организацию экскурсий. Правда, фотографии и адрес он взял с чужого объявления, однако номер телефона и банковской карты указал свои.

Первой жертвой тамбочанина стала жительница Новороссийска, которая поверила мошеннику и перевела на счет его банковской карты 13,5 тысяч рублей. После получения денег аферист из Тамбова отключил свой телефон и перестал выходить на связь. Тут девушка заподозрила неладное и выяснила, что фотографии квартир, размещенные на сайте, являются чужими.

Мошенник был задержан, по месту его жительства полицейские нашли несколько сим-карт, которые тамбовчанин использовал для совершения преступления, а также несколько банковских карт.

- В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступлений. Также устанавливаются другие лица, ставшие жертвами данного человека, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По предварительным данным, тамбовчанин смог обмануть более 15 жителей различных российских регионов. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об его аресте.