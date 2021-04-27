В Тамбове отложат проведение гидравлических испытаний

В Тамбове собираются отложить проведение гидравлических испытаний, первый этап которых теплоэнергетики планировали начать с 4 мая.

Как рассказали в мэрии, на еженедельной планерке с представителями профильных структур администрации города врип главы Тамбова Максим Косенков поручил скорректировать график гидравлических испытаний тепловых сетей. Старт, заявленный ПАО «Квадра», с 4 мая, как минимум должен быть перенесен на неделю, подчеркнул Максим Косенков. При этом обновленный график должен быть согласован с городской администрацией, и, кроме того, сами жители должны быть заранее предупреждены.

- Максим Косенков считает, что сейчас, в условиях похолодания, тамбовчан нельзя оставлять без горячей воды, - передает слова градоначальника пресс-служба горадминистрации.