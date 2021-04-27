На Тамбовщине будут судить водителя «ГАЗели», по чьей вине в аварии погибла женщина

Два пассажира пострадали и один погиб Фото: УМВД по Тамбовской области

В Моршанске перед судом предстанет 61-летний местный житель. Он обвиняется в совершении преступления поч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкого вреда здоровья и смерть человека».

Установлено, что утром, 24 ноября 2020 года, мужчина, управляя технически исправным служебным автомобилем «ГАЗель» двигался по автодороге, ведущей от с. Алкужинские Борки Моршанского района к автодороге Тамбов – Шацк. При движении он не выбрал безопасную скорость и не учел метеорологические условия.

В итоге водитель не справился с управлением, из-за чего «ГАЗель» сначала выехала на встречку, а после - на обочину дороги встречной полосы, где автомобиль слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 48-летняя женщина-пассажир.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.