В Тамбове стартовал муниципальный этап конкурса «Семья года»

В Тамбове стартовал муниципальный этап областного конкурса «Семья года». Он проводится по номинациям следующим номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Участники конкурса должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими в городе Тамбове, состоящими в зарегистрированном браке и воспитывающими (или воспитавшими) детей.

В номинации «Многодетная семья» заявки принимаются от семей, успешно воспитывающих пятерых и более детей, а в номинации «Семья – хранитель традиций» - от семей, сохраняющих традиции национальной культуры, обычаи и историю своего рода, приверженность профессии.

Для молодых семей, где возраст супругов, которые воспитывают одного или более детей, не достиг 35 лет, предусмотрена номинация «Молодая семья». А те, кто прожил в законном браке не менее 50 лет могут подать заявку в номинации «Золотая семья».

- Во всех случаях учитывается не только наличие формальных признаков, но и активное участие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни города, приверженность семейным ценностям, гражданственность и патриотизм, - отмечают в пресс-службе администрации города Тамбова.

Заявки на участие в конкурсе «Семья года» принимаются в управлении записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова по адресу: ул. Интернациональная, д. 27, каб. № 2, контактный телефон 4(752) 72-53-01.