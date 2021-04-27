Сотрудник «Тамбовских коммунальных систем» пойдет под суд за получение незаконного вознаграждения в 50 тысяч рублей

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника АО «Тамбовские коммунальные системы», обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, 1 марта этого года начальник одного из подразделений водоснабжающей компании незаконно получил через посредника, действовавшего в интересах коммерческой организации, 50 тысяч рублей за подготовку и выдачу технической документации для заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения между фирмой и АО «Тамбовские коммунальные системы». Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Тамбовской области.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.