В Мичуринске ремонтируют дороги на второстепенных улицах

Работы уже завершились на улицах Интернациональной и Тамбовской Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске приступили к ремонту дорог на второстепенных улицах. За прошедший день специалисты выполнили порядка 100 кв. метров ямочного ремонта по улице Интернациональной. До этого завершились работы на улице Тамбовской. В настоящее время бригада ДСПМК «Мичуринская» начала приводить в порядок покрытия на улицах Федеративная и Октябрьская.

Также в наукограде в этом году планируют провести и текущий ремонт городских автодорог. Качественное дорожное покрытие получат 16 протяженных участков - порядка 14 км дорожного полотна.

- В их числе: улица Герасимова (с обустройством тротуарами), улица Тамбовская (дорога от ул. Покровского до ул. Интернациональной и тротуары от ул. Покровского до ул. Герасимова), улица Интернациональная (от ул. Тамбовской до ул. Достоевского), улица Лаврова (от ул. Мира до ул. Красной), Липецкое шоссе (от ул. Красной до ул. Мельничной) и другие. Предусмотрен в текущем году и многоуровневый контроль. Его проведут руководство города, депутаты, общественность и специалисты Стройконтроля, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.